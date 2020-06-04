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أخبار العالم

مفاجأة كبيرة حول مقتل جورج فلويد.. ربما تقضي على قاتليه قبل محاكمتهم

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:01 ص
فلويد قبل موته بدقائق
فلويد قبل موته بدقائق
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محمد علي
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مفاجأة مدوية حول مقتل المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، الذي قتلته الشرطة الأمريكية بدون وجه حق، ربما ستغير المعادلة وتنال من القتلة قبل حتى محاكمتهم أو تضعهم في المستشفيات.

قالت الشبكة إن تشريح الطب الشرعي لجثة فلويد، أثبت أنه قبل مقتله كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث كانت نتائج عيناته إيجابية.

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وجاء ذلك وفقًا لتقرير تشريح الجثة الجديد في مقاطعة هينيبين الذي صدر قبل قليل. 


وذكر التقرير أن مسحة الأنف بعد الوفاة كانت "إيجابية لـفيروس كورونا المستجد Covid-19".


وقال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر، إن "نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة، والمسمى PCR، يظهر نتيجة إيجابية قد تستمر لأسابيع".


وأضاف بيكر: "نتيجة تشريح الجثة تعكس على الأرجح إيجابية إصابة فلويد ولكن بدون أعراض، مما يعني أن الفيروس لم يلعب دورًا معروفًا في وفاة فلويد، وأنه من غير المحتمل أن يكون معديًا"، لكن ذلك ليس مؤكدا، فقد يكون أصاب آخرين منهم قاتليه، قبل حتى موعد محاكمتهم ومثولهم أمام القضاة.


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