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أخبار العالم

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:49 م
أمن كويتي
أمن كويتي
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قسم الخارجي
 ذكرت صحف كويتية، أن مواطنا مصريا، يقيم في الكويت تعرض لاعتداء من قبل شخص، يصنف من فئة البدون، غير الحائزة لمؤهلات المواطنة الكويتية الكاملة.

وقالت الصحف، إن الرجل المصري، تعرض للاعتداء بسبب حرصه على عمله.

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وحصل الاعتداء على مواطن مصري يعمل في الاستقبال بجمعية تعاونية، بعدما  رفض الشخص الزائر تطبيق القانون ولبس الكمامة، والالتزام بطلبات رجل الاستقبال.

وفور وصول البلاغ لوزارة الداخلية الكويتية، توجهت الشرطة إلى مكان الواقعة، لكن المعتدي كان قد لاذ بالفرار.

وتقوم الشرطة الكويتية بملاحقة المعتدي، بعد تلقى البيانات المتوافرة عنه من الجمعية لحين ضبطه وعرضه على الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المتعافين إلى 17223 .

بينما تم رصد 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و6 وفيات.

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