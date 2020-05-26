AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ابن القذافي مطلوب حيا أو ميتا.. المخابرات التركية تقود حملة للوصول إليه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:35 م
سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن محاولات حثيثة تقودها تركيا للوصول إلى ابن القذافي في محاولة منها للقضاء على أي وجه معارضة أو تهديد وهي تحاول السيطرة على مقدرات الليبيين، وهي تقاتل قوات الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات ومرتزقة الرئيس التركي، رجب أردوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ونقلت بوابة أفريقيا، عن مصادر ليبية لم تسمها،  أن هناك  جهودا حثيثة للمخابرات التركية في منطقة الجبل الغربي، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، للوصول إلى "سيف الإسلام" ابن القذافي زعيم ليبيا الذي تم قتله في منتصف 2011.


اقرأ أيضًا:



وبحسب ما ورد أن ابن القذافي يمثل صداعًا في رؤوس مليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان، وعليه أنشأت المخابرات التركية  مركز عمليات مهمته الوصول لسيف الإسلام القذافي واغتياله  على الأغلب أو اعتقاله.


وكشفت المصادر ، أن وراء هذه المحاولة خالد الشريف المشرف السابق على سجن الهضبة في طرابلس، وعبد الحكيم بلحاج، تحت سيطرة واشراف كامل للمخابرات التركية.


وردًا على هذه العملية التركية، قلل الناشط السياسي الليبي ، "محمد العباني"،  من هذه المحاولات وقال " إن سيف الإسلام بصحة جيدة، وموجود في مكان محصن وآمن".


ويأتي ذلك، بينما يشتعل القتال مجددًا بمصراتة بين الجيش الليبي والمليشيات، وذلك بعد تجاوزات وخروقات عدة ، وارسال تركيا تعزيزات جديدة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مواجهة كورونا.. برلماني: ليبيا تسحق إرهابيي ومرتزقة اردوغان

الجيش الليبي يفضح أنقرة: بارجة تركية تقصف مواقعنا بمدينة العجيلات

السادسة خلال يومين.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

ضابط انشق عن الجيش السوري يظهر في ليبيا بدعم من تركيا

ابتزاز تركي.. حكومة أردوغان تحتجز أموال الليبيين كرهينة.. وبنوك طرابلس تعانى أزمة سيولة

العربية: ضباط أتراك يقودون المعارك ضد الجيش الليبي

ترشيحاتنا

شاهد.. الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

أحمد العوضي يوجه رسالة إلى الداعية مصطفى حسني

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد.. ومتابع: سأكون مثيرا مثلك.. شاهد

بصورة فاضحة جديدة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

ابن القذافي مطلوب حيا أو ميتا.. المخابرات التركية تقود حملة للوصول إليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. نادين نجيم تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

إليك علاج فيروس كورونا بالمنزل.. فيديو