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أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق في عين زارة والرملة وطريق المطار

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:04 م
اندلاع اشتباكات عنيفة
اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الوفاق
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قسم الخارجي
اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم، الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي وميليشات حكومة الوفاق في محاور عين زارة وطريق المطار والرملة، حسبما أفادت "العربية". 

وأضافت أنه من المتوقع أن يشن الجيش هجوما على منطقة الهيرة، بالقرب من مدينة غريان، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الوطني الليبي وقواته يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة. حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

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وكشف مصدر في مطار مصراتة الليبي، عن هبوط طائرتين قادمتين من تركيا، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري، وآخرين لا يتحدثون العربية.

وقال المصدر وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية، إن الطائرتين اللتين أقلتا المرتزقة إلى مصراتة، ليبيتين، وأنه استطاع تحديد لغة الركاب الذين لا يتحدثون العربية على متنهما دون مزيد من التفاصيل.

ويعقب وصول الطائرتين إلى مصراتة بعد أن أكد الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيرا من المرتزقة السوريين بـ معسكر اليرموك. 

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" إن الجيش الليبي حقق تقدما كبيرا في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس.

وأضاف أن مليشيات الوفاق فسرت تصريحات إعادة التموضع بأنه تراجع من قبل الجيش الوطني الليبي.

وتابع أن التدخل التركي في ليبيا أطال أمد الأزمة في البلاد.

وأكد أن إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر، وأنها تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا.
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