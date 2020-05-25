الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة جنوبي العاصمة طرابلس

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها بأن الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة في الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس.





وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" إن الجيش الليبي حقق تقدما كبيرا في أحد المحاو المهمة في جنوب طرابلس.





وأضاف أن مليشيات الوفاق فسرت تصريحات إعادة التموضع بأنه تراجع من قبل الجيش الوطني الليبي.





وتابع أن التدخل التركي في ليبيا أطال أمد الأزمة في البلاد.





وأكد أن إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر، وأنها تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا.



