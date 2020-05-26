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أخبار العالم

بعد توقف لأكثر من شهرين.. الأردن يعلن استئناف العمل في الوزارات والهيئات العامة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:15 م
الأردن يعلن استئناف
الأردن يعلن استئناف العمل في الوزارة والهيئات العامة
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قسم الخارجي
أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أعلنت الحكومة الأردنية، في بيان لها، بدء دوام موظفي القطاع العام اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، من الساعة 8.30 صباحا وحتى 3.30" بعد الظهر، مشيرا إلى أن العاملين الذين سيداومون سيكونون من سكان المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكومية التي يعملون فيها.


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وأضاف البيان أنه: "في حال تطلبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتم إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص".


وكانت الحكومة الأردنية عطلت العمل في القطاعين العام والخاص في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.


وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن، نذير عبيدات، إن نسبة تفشى فيروس كورونا المستجد فى الأردن، تسمح بعودة عمل القطاع العام.


ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة الأردنية، فقد تم تسجيل 711 إصابة بالفيروس و9 وفيات.
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