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أخبار العالم

الأردن يضبط شخصا أقام صلاة العيد رغم حظر التجول

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:14 م
الأردن يضبط شخصا
الأردن يضبط شخصا أمّ صلاة العيد برغم حظر التجول
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأردنية، القبض على رجل دين أمّ صلاة عيد الفطر وألقى خطبتها بين مجموعة من الناس، على الرغم من حظر الحكومة للتجمع وفرض حظر تجول شامل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "عمون" الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم ضبط الشخص الذي نظم ودعا عدد امن الأشخاص لصلاة العيد جماعة في محافظة معان.


وأكد الناطق أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص لمخالفته الأوامر، وتعريض صحة وسلامة المتواجدين للخطر.

وسجلت السلطات الأردنية، أمس الأحد، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن 708 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.
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