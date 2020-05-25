فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أعلن اتحاد الشركات الفرنسية "الكونسورتيوم الفرنسى"، اليوم الاثنين، بدء مرحلة إنتاج اختبار سريع يعتمد على اللعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال الكونسورتيوم الفرنسى، أن الاختبار سيتم إجراؤه من قبل أخصائيي الرعاية الصحية، ويتضمن جمع عينة من اللعاب مقدارها أقل من ملليلتر واحد من لعاب المريض للكشف عن كورونا





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وأضاف أن الكشف يتم من خلال وضع العينة في أنبوبين يتم تسخينهما إلى 65 درجة مئوية، ثم يتم قراءتها لاحقا والكشف عن النتائج خلال أقل من ساعة.





وأكد الكونسورتيوم الفرنسي، أن الاختبار سيكون متاحًا في منتصف يونيو المقبل في السوق الفرنسية والأوروبية.



