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أخبار العالم

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:56 م
فرنسا تستعد لإنتاج
فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن اتحاد الشركات الفرنسية "الكونسورتيوم الفرنسى"، اليوم الاثنين، بدء مرحلة إنتاج اختبار سريع يعتمد على اللعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال الكونسورتيوم الفرنسى، أن الاختبار سيتم إجراؤه من قبل أخصائيي الرعاية الصحية، ويتضمن جمع عينة من اللعاب مقدارها أقل من ملليلتر واحد من لعاب المريض للكشف عن كورونا.

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وأضاف أن الكشف يتم من خلال وضع العينة في أنبوبين يتم تسخينهما إلى 65 درجة مئوية، ثم يتم قراءتها لاحقا والكشف عن النتائج خلال أقل من ساعة.

وأكد الكونسورتيوم الفرنسي، أن الاختبار سيكون متاحًا في منتصف يونيو المقبل في السوق الفرنسية والأوروبية.

جدير بالذكر، أن الكونسورتيوم الفرنسي، يتكون من شركة "SKILLCELL" التكنولوجية الحيوية، ومختبر "CNRS SYS2DIAG"، والشركة الرقمية "VOGO".
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