خبير روسي يزف البشرى.. تطعيم كورونا الشامل قبل نهاية هذا العام

صرح ألكسندر جينتسبورج ، مدير معهد البحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، اليوم الاثنين ،بأن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا قد يبدأ بالفعل في الخريف، لكن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.





أضاف ألكسندر جينتسبورج "نأمل أن يبدأ التطعيم الشامل في أوائل الخريف. ولكن ، بطبيعة الحال ، لن يتمكن جميع السكان من الحصول على هذا اللقاح على الفور ونتوقع أن تستغرق حملة التطعيم وتوسيع نطاقه نصف عام، أو سبعة إلى تسعة أشهر".





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وذكر الخبير،أن هذا أفضل سيناريو حتى الآن، فيما يخص إيجاد مصل للفيروس





وسجلت روسيا أقل من 10 آلاف مصاب بالمرض لليوم العاشر على التوالي.





وقال رئيس معهد جيماليا للبحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في وقت سابق إن التجارب السريرية للقاح التي طورها المتخصصون في المعهد قد تبدأ في أوائل يونيو.



