AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خبير روسي يزف البشرى.. تطعيم كورونا الشامل قبل نهاية هذا العام

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:19 م
مكافحة الفيروس القاتل
مكافحة الفيروس القاتل
Advertisements
محمد علي
صرح ألكسندر جينتسبورج ، مدير معهد البحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، اليوم الاثنين ،بأن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا قد يبدأ بالفعل في الخريف، لكن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

أضاف ألكسندر جينتسبورج "نأمل أن يبدأ التطعيم الشامل في أوائل الخريف. ولكن ، بطبيعة الحال ، لن يتمكن جميع السكان من الحصول على هذا اللقاح على الفور ونتوقع أن تستغرق حملة التطعيم وتوسيع نطاقه نصف عام، أو سبعة إلى تسعة أشهر". 

اقرأ:



وذكر الخبير،أن هذا أفضل سيناريو حتى الآن، فيما يخص إيجاد مصل للفيروس.

وسجلت روسيا أقل من 10 آلاف  مصاب بالمرض لليوم العاشر على التوالي.

وقال رئيس معهد جيماليا للبحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في وقت سابق إن التجارب السريرية للقاح التي طورها المتخصصون في المعهد قد تبدأ في أوائل يونيو.

 ووفقا له، فإن العاملين الطبيين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع عدوى الفيروس ومجموعات العمل المعاونة سيكونون أول من يتم تطعيمهم؛ وحتى الآن، تم تأكيد ما مجموعه 353،427 حالة إصابة بالفيروس في روسيا ، تعافى منهم 118،798 مريضًا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

أمل جديد.. حقيقة علاج كورونا بتطعيم الدرن

علامته في كتفك .. تطعيم حصل عليه المواطنون قد يكتب نهاية كورونا في مصر

العالم يتحد لهزيمة كورونا.. ألمانيا تبتكر جهازا لكشف الفيروس في ساعتين.. تطعيم الدرن أمل جديد في مكافحة الفيروس.. واختبار نوع من أدوية المفاصل للقضاء على covid19

كورونا وتركيا من الإنكار إلى الضغط على الأطباء.. كيف تعامل أردوغان مع الفيروس

أمريكا ترسل فئرانا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لتجريب لقاحات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رجاء الجداوي من مستشفى العزل: دعوات المصريين أبكتني

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. هل عزل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

16 إصابة جديدة بـ كورونا في أسيوط

اخر كلام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن أحمد فتحي وشريف اكرامي

بجوار مسجد الفتح.. حريق في 3 أكشاك بميدان رمسيس

AdvertisementS

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

فيديوهات إعدام عشماوي ومسلسل الاختيار تستفز الإخوان وتدفعهم لزج محمد علي مجددا

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

المقاول الهارب محمد علي يظهر من جديد.. والمصريون يلقنوه درسا قاسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

أول صور لناقلة إيران الثانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا

السمنة تدمر المناعة.. كيف تحمي طفلك من زيادة الوزن ؟