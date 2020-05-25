انخفاض قياسي.. بريطانيا تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات جراء كورونا في بريطانيا بشكل قياسي، بتسجيل 77 وفاة فقط خلال أمس.





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وبذلك يرتفع العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا في البلاد وفقًا للعدد الرسمي إلى 36870 حالة.





وذكرت الخدمات الصحية أن إنجلترا سجلت 59 حالة وفاة في المستشفيات أمس، بينما أعلنت اسكتلندا وفاة ثلاثة، وسجلت ويلز سبعة وأيرلندا الشمالية ثمانية.





وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة البريطانية لم تصرح بالحصيلة اليومية النهائية للوفيات جراء كورونا، والذي يشمل الضحايا من جميع الأماكن في المستشفيات ودور الرعاية.





وسجلت السلطات البريطانية أمس، 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.