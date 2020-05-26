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أخبار العالم

طبيب إيطالي يحسم جدل موت فيروس كورونا في الصيف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:49 م
فيروس كورونا و الصيف
فيروس كورونا و الصيف
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محمد علي
مع تواصل الأبحاث حول العالم بغية الوصول لعلاج أو عقار لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، أفصح باحث وطبيب إيطالي، عن ما اعتبره القول الفصل فيما يخص الصيف وإمكانية قضائه على الفيروس القاتل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.


وقال الباحث باسكوالي باكو، إن الكثيرين كانوا يتوقعون أنه مع قدوم فصل الصيف، سيختفي فيروس كورونا، وتقوم حرارة الجو بقتله، لكن الأبحاث تقول بغير ذلك، من أن الحرارة لن تقتل الفيروس، و لن يختفي كالسارس.


وأضاف:"وفق التحليلات المخبرية، فإنه مع رفع درجة الحرارة ما بين25-30 درجة، فإن 53٪ من السلالات الفيروسية تموت، بينما تظهر البقية نشاطا أقل بـ12 مرة".


بالتالي فإن فيروس كورونا المستجد، سيتأثر مع ارتفاع درجة حرارة الجو، ليختفي أثره بشكل كبير وتنخفض معدلات العدوى، لكنه لن يموت على الأرجح.

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