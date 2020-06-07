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فن

حقيقة صورة لـ ياسمين عبد العزيز جمعت بين أحمد العوضي وابنتها.. تفاصيل

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:08 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم
نشر حساب وهمي يحمل اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي من كواليس مسلسلهما "لآخر نفس"، وبرفقتهما فتاة عشرينية.


وكتب الحساب: "مع بنتي وجوزي"، والحقيقة أن المتواجدة في الصورة ليست ابنة ياسمين عبد العزيز من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، والتي تحمل اسمها.


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وتتكتم ياسمين عبد العزيز على صور أبنائها وتحتفظ بخصوصيتهم بعيدا عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ولم تظهر ابنتها سوى مرة وحيدة في صورة غير واضحة.
 

وكان أحمد العوضي أعلن عن زواجه من ياسمين عبد العزيز في شهر مايو بالتزامن مع عرض مسلسله "الاختيار" ومسلسلها "ونحب تاني ليه". 

حقيقة صورة لـ ياسمين عبد العزيز جمعت بين أحمد العوضي وابنتها.. تفاصيل
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