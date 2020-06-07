بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

نفت الفنانة ريهام حجاج الأخبار المتداولة، حول إقامتها وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة حفلا خاصا في مدينة الجونة خلال إجازة عيد الفطر رغم منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.





وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة".





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واختتمت قائلة :" ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بخير الحمد الله".



