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فن

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:13 م
ريهام حجاج وكريم
ريهام حجاج وكريم قاسم
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شروق ابراهيم
نفت الفنانة ريهام حجاج الأخبار المتداولة، حول إقامتها وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة حفلا خاصا في مدينة الجونة خلال إجازة عيد الفطر رغم منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة". 

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واختتمت قائلة :" ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بخير الحمد الله".

وكانت الأخبار تشير إلى أن الفنان كريم قاسم الذي شارك ريهام حجاج في بطولة مسلسل لما كنا صغيرين، أصيب بفيروس كورونا بعد حضوره حفل أقامه محمد حلاوة وريهام حجاج في الجونة.
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