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فن

إعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين لـ ريهام حجاج.. غدا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:55 م
مسلسل لما كنا صغيرين
مسلسل لما كنا صغيرين
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أحمد إبراهيم
قررت شبكة قنوات on اعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين والذى عرض فى السباق الرمضانى.

ويبدأ عرض المسلسل غدا على قنوات on و one دراما فى المواعيد التالية:  ON 7 مساء و 5 صباحا، ON drama 9 مساء و 11 صباحا.

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المسلسل يقوم ببطولته محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد. 

والعمل من تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎
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