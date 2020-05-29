إعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين لـ ريهام حجاج.. غدا

قررت شبكة قنوات on اعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين والذى عرض فى السباق الرمضانى.
ويبدأ عرض المسلسل غدا على قنوات on و one دراما فى المواعيد التالية: ON 7 مساء و 5 صباحا، ON drama 9 مساء و 11 صباحا.
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المسلسل يقوم ببطولته محمود حميدة، خالد النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد.
والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج احمد عبدالعاطي.
وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.