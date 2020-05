إعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين لـ ريهام حجاج.. غدا

ويبدأ عرض المسلسل غدا على قنوات on و one دراما فى المواعيد التالية: ON 7 مساء و 5 صباحا، ON drama 9 مساء و 11 صباحا.





المسلسل يقوم ببطولته محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

والعمل من تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎

قررت شبكة قنوات on اعادة عرض مسلسل لما كنا صغيرين والذى عرض فى السباق الرمضانى.