بعد إصابة ابنها بـ كورونا.. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

تصدرت الفنانة الكويتية مها محمد تريند جوجل السعودية وذلك بعد إعلان إصابة ابنها فيصل بفيروس كورونا مطالبة محبيها بضرورة الدعاء له بالشفاء العاجل.
وتعد مها محمد أحد الفنانات اللاتى تثيرن حالة من الجدل خاصة فى الفترة الأخيرة حيث تعرضت للعديد من الأزمات فى حياتها ولعل من أبرزها أنها فقدت حلمها الإعلامي بسبب التحرشات التي تعرضت لها عندما كانت تعمل مذيعة، مما دفعها إلى الابتعاد عن هذا المجال والاتجاه للتمثيل التي وصفته بأنه "أقل شراسة ووطأة على الصعيد الأخلاقى".
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كما أن مها كادت أن تتعرض إلى عملية اختطاف مؤخرا على يد مجهول انتحل شخصية أحد المنتجين الكويتيين، متهمة بعض المذيعات والفنانات بتقديم تنازلات من أجل المال أو الشهرة.
بدأت مها محمد بتقديم البرامج في تليفزيون الكويت عام 2001 حيث قدمت برامج منوعة عديدة.
فى عام 2006 خاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسرحية أمل في مملكة النمل.
تزوجت للمرة الأولى وانفصلت عن زوجها بعدما رزقت منه بولدين هما «عبد الله» و«فيصل» وابنة صغيرة توفيت فى سن صغير وفي 2016 تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني يدعى "محمد عادل" في حفل خاص حضره عدد محدود من الأصدقاء والأقارب في أكتوبر 2018 رزقت بابن اسمتها "مها".