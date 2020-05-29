بعد إصابة ابنها بـ كورونا.. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

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كما أن مها كادت أن تتعرض إلى عملية اختطاف مؤخرا على يد مجهول انتحل شخصية أحد المنتجين الكويتيين، متهمة بعض المذيعات والفنانات بتقديم تنازلات من أجل المال أو الشهرة.

بدأت مها محمد بتقديم البرامج في تليفزيون الكويت عام 2001 حيث قدمت برامج منوعة عديدة.





فى عام 2006 خاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسرحية أمل في مملكة النمل.



