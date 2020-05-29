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فن

فى أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب بوزن زائد

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:14 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور لها. 

وظهرت شيرين فى الصورة زائدة الوزن وذلك أثناء زيارتها الى أحد الأطباء. 

وتلقت الصورة عديد من التعليقات حول سر زيادة وزن شيرين عبد الوهاب حيث خرجت شائعات عن حملها من جديد.

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وكانت شيرين عبد الوهاب أشادت بـ مسلسل الإختيار الذي يجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية في محاربتها للإرهاب بسيناء.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل ‎#الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بيهم ‎".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎‎الله يحمي جيوش وطنا العربي" و "‏‎‎ الله يحفظ مصر وأهلها"و" ‏‎‎مسلسل عظمة على عظمة وكله تاريخ وشموخ لبلدنا ولجيشنا العظيم وأهلنا إللى بيدفعوا روحهم فدانا ".
فى أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب بوزن زائد
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