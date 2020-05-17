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أخبار البلد

شيرين عبد الوهاب تشيد بمسلسل الاختيار.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 04:38 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم

أشادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمسلسل الإختيار الذي يجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية في محاربتها للإرهاب بسيناء.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "‏كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل ‎#الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتزي بيهم ‎".


وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎‎الله يحمي جيوش وطنا العربي" و "‏‎‎ الله يحفظ مصر واهلها"و" ‏‎‎مسلسل عظمة على عظمة وكله تاريخ وشموخ لبلدنا ولجيشنا العظيم وأهلنا إللى بيدفعوا روحهم فدانا ".

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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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