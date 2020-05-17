أرملة الشهيد رامي حسنين: ردود أفعال الاختيار جعلتنى أتابعه.. رؤساء زوجى وزملاؤه أطلقوا عليه الأسطورة لبراعته في الرماية.. أبو بناتي كان حنين ويساعدني في شغل المطبخ قبل الإفطار.. فيديو وصور

زوجة الشهيد العقيد رامى محمد حسنين: مسلسل الاختيار يكرم شهداء سيناء

تمنيت منح قصة بطولات زوجي بالمسلسل مساحة أكبر

ناس كتير بيحكوا عن مواقفه الإنسانية









قالت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد العقيد رامى محمد حسنين أنها لم تتابع مسلسل الإختيار ولا اى مسلسل آخر نظرًا لانشغالها مع طفلتيها مشيرة إلى أن ما سمعته عن المسلسل هو أن تقريبًا كل الشعب المصرى يتابعوه وينتظرون مشاهدته بعد الإفطار لأنه يجسد بطولات كثيرة لضباط القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل الحفاظ على البلد ويسلط الضؤ على إنجازات الشهداء فى سيناء بطريقة درامية لتكريمهم.









وأضافت لـ صدى البلد: ردود الأفعال عن المسلسل جعلتنى أشاهد حلقة واحدة من مسلسل الاختيار وجاءت بالصدفة الحلقة التى ألقت الضوء على قصة زوجى الشهيد رامى حسنين وعجبانى الحلقة على الرغم من أنها عبارة عن لقطات ومشاهد وليست حلقة كاملة وكانت تتمنى أن قصة بطولات زوجها بالمسلسل كان تاخد مساحة أكبر شوية ويذكروا نبذة عن بطولاته.









وعن ذكريات الشهيد فى شهر رمضان المبارك قالت أرملة العقيد رامى حسنين: "زوجى ابو بناتى كان دائمًا يدخل معي المطبخ فى آخر نصف ساعة قبل أذان المغرب فى رمضان ليعمل العصائر والسلطات.. كان زوج حنون ودائما بيحب يساعدنى".









وعن اللفتات الإنسانية فى حياة الشهيد رامى حسنين قالت زوجته أنه على الرغم من شدته وقوة شخصيته وصرامته فى العمل إلا أنه كان حنين جدًا على العساكر وبيحس بيهم وكانت أمهات العساكر محتفظة بتليفون الشهيد وكانوا على اتصال دائم به لكى يعطى أبناؤهم العساكر اجازات فى الافراح والزواج والأعياد.





وأضافت أنه على الرغم من إنتهاء فترة التجنيد للعساكر إلا أنهم كانوا على اتصال دائم بالشهيد يعيدوا عليه فى المناسبات واللى عنده مشكلة وطالب خدمة كان يتصل به وعمره ما تأخر عن خدمة أى أحد.





وعن لقب الأسطورة الذى لقب به الشهيد رامى حسنين أكدت زوجته أن رؤسائه وزملاؤه أطلقوا عليه لقب الأسطورة لبراعته فى الرماية بالصاعقة وكان أول بالقوات المسلحة بيطلق الطلقات النارية بايديه الإثنين وكان الكل ليشهد له بالإقدام والشجاعة .





وعن مواقف الشهيد مع الغير قادرين خلال شهر رمضان أكدت أن زوجها عمره ماكان يحكى لها عن أى عمل خير وكان يفضل مساعدة الناس فى الكتمان لافتة إلى أنه بعد وفاة زوجها تقابلت مع ناس كتير بيحكوا امامها عن المواقف الإنسانية للشهيد مثل مساهمته فى بناء مسجد ومساعدة سيدة لديها ٤ أبناء مكفوفين بعد وفاته بدون أن يعلموا بأننى زوجة الشهيد.



