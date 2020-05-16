صدى البلد داخل بيت أسطورة الصاعقة الشهيد رامي حسانين.. كيف استقبلت عائلته مشهد استشهاده في الاختيار

مشهد صغير أعاد ذكريات لا تنسى ولا يمحوها الزمن لحظة غدر لقيادة أثرت في الكبير والصغير، هكذا أعاد مشهد مسلسل الاختيار الحزن والبكاء علي فقدان زينة شباب البحيرة الشهيد رامي حسانين ابن مدينة إيتاى البارود ب محافظة البحيرة والذي استشهد في أكتوبر عام 2016، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية جنوب الشيخ زويد بسيناء .





وبكلمات يكسوها الألم والحزن استرجع والد الشهيد وقت استشهاد نجله مسترشدا بالآية القرآنية"وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ".





وطالب والد الشهيد رامى حسنين بتجسيد بطولات نجله فى عمل وطنى يبرز دوره كقائد للكتيبة ١٠٣ صاعقة وظهور مدى تأثيره على تلامذته من العسكريين مضيفًا بأنه تقابل مع وزير الدفاع مرتين وأشاد له ببطولات نجله مشيرًا إلى أن الشهيد حصل على العديد من الشهادات والدروع وتم تكريمه العديد من المرات خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لبطولاته التى حققها فى مكافحة الإرهاب.





وأشار والد الشهيد إلى أنه كان له الكثير من البطولات فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه لافتا إلى أن المنسى خرج من عباءة رامي حسنين.





فيما أعربت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد رامى حسنين قائد الكتيبة 103 صاعقة فى سيناء قائد الشهيد أحمد المنسى عن إعجابها بمسلسل الاختيار قائلة بأنه أول عمل فنى وطنى درامى تم تقديمه يجسد قصص وبطولات أبناء القوات المسلحة ضد التكفيريين الإرهابيين حتى الآن

واشادت زوجة الشهيد رامى حسانين بدور الفنان أحمد صلاح حسنى على الرغم من صغره إلا أنه كان موفقا في أداء جزء من بطولات الشهيد رامى حسنين فى المسلسل لافتة إلى أن زوجها كان يفتخر به كل تلامذته وأبناء وطنه.

وطالبت زوجة الشهيد رامى حسنين بتكثيف إنتاج الأعمال الدرامية التى توثق قصص وبطولات الشهداء حتى تغرس الروح الوطنية فى نفوس النشء والشباب ليقتدوا بهم فى حياتهم وليعلموا بأن لديهم رجال بـ القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن من أى عدو سواء كان التكفيريين الإرهابيين أو غيرهم





وكان الشهيد البطل رامي محمد حسنين ابن مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قد استشهد وهو يبلغ من العمر 40 عامًا في أكتوبر عام 2016، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية جنوب الشيخ زويد بسيناء وشيعته له جنازة عسكرية مهيبة من مسقط رأسه حضرها معظم قيادات القوات المسلحة





وتخرج الشهيد رامى حسانين من الكلية الحربية دفعة 90 سلاح الصاعقة وكان ترتيبه الأول على دفعته ،حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة وكان من أهم قادة القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تطهير موسعة في شمال سيناء ضد الإرهاب.



