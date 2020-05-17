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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 23.. تكفيريون يقتلون شيخ قبائل سيناء

الأحد 17/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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سعيد فراج

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 23 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.


بدأت الحلقة 23، باختطاف الشيخ حسان شيخ قبائل سيناء من قبل جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية، بعد بلاغه عن قاتل أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد رامي حسنين (أحمد صلاح حسني).


تقوم المجموعات التكفيرية بإزلال الشيخ حسان، وقتله رميا بالرصاص، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من العثور على مكانه وتحريره، ويتأثر المصور التكفيري بكلمات الشيخ حسان التي قالها قبل لحظات من قتله، ويقرر المصور الانشقاق عن هؤلاء التكفيريين والابلاغ عن أماكنهم وأماكن زرع العبوات الناسفة.


مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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