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خطوة قد تكون الأهم في حياتي الفنية.. أحمد العوضي يتحدث عن مسلسل الاختيار.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:17 ص
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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حمزة شعيب
قال الفنان أحمد العوضي الذى جسد دور الإرهابي هشام عشماوي بمسلسل الاختيار، إن مسلسل الاختيار هو خطوة قد تكون الأهم في حياته.

وتابع "العوضي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى ، أنه  درس شخصية الإرهابي هشام عشماوي بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص.

ونوّه إلى أنه جلس مع الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابي في الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية حتى يتمكن من دراسة كل أبعاد الشخصية.

وتابع: "وقفت على أبعاد شخصيته بعد ما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له.. وعرفت أنه كان شخص كشرى وانطوائى وهو مش شخص سوى على الإطلاق".

وأشار إلى أنه نجح في تقديم دور الشخصية الشريرة لذلك لن يرد على المنتقدين له.
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