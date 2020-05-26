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توك شو

أول تعليق من أحمد العوضي على صورة التكشيرة الشهيرة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:58 م
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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حمزة شعيب
علق الفنان أحمد العوضي، الذى جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار على الصورة المتداولة على مواقع السوشيال ميديا، والسخرية من حدة ملامحه وتكشيرته طوال المسلسل.

وقال العوضي خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه درس شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوى بتعمق لدرجة أنه جالس الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابى فى الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية، وتابع:" وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له .. وعرفت أنه كان شخص كشرى وانطوائى وهو مش شخص سوى على الإطلاق".

وتابع العوضى:" أنا لم أرد على القلة التى انتقدتنى فى شخصية عشماوى بمسلسل الاختيار، كونى أنا ناجح ..أرد ليه؟".

وأشار إلى أنه  درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أية إضافات أو نقص.

ونوه إلى أن مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.

وأكمل:"مش مسلسل عادى كونه وطنيا وحقق نجاحا أنا نفسى ما كنتش متخيله.. وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".
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