بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا





وقالت مها: "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".





أقرأ أيضا





كانت مها محمد دخلت فى خلاف حاد مع صالح الجسمى، على خلفية خلافه مع الفنانة المغربية مريم حسين ولكن تم حل الخلاف بعد ذلك.





وتعرضت مها الى السرقة فى تركيا حيث قام أحد الأشخاص بسرقتها خلال تواجدها فى أحد الشوارع هناك برفقة زوجها، والمثير فى الأمر أن الشرطة التركية لم تتوصل إلى الفاعل.

نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطلب فيها من متابعيها بالدعاء لنجلها فيصل الذى أصيب بفيروس كورونا.