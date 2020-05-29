AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:17 ص
مها محمد
مها محمد
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تطلب فيها من متابعيها بالدعاء لنجلها فيصل الذى أصيب بفيروس كورونا. 

وقالت مها: "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك".

أقرأ أيضا 

كانت مها محمد دخلت فى خلاف حاد مع صالح الجسمى، على خلفية خلافه مع الفنانة المغربية مريم حسين ولكن تم حل الخلاف بعد ذلك. 

وتعرضت مها الى السرقة فى تركيا حيث قام أحد الأشخاص بسرقتها خلال تواجدها فى أحد الشوارع هناك برفقة زوجها، والمثير فى الأمر أن الشرطة التركية لم تتوصل إلى الفاعل. 
بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

بوسي شلبي تطمئن متابعيها على رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

ترشيحاتنا

يسرا تكشف موقف أثار غضبها أثناء تصوير مسلسل خيانة عهد.. فيديو

أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

بعض الحالات بلا أعراض.. استشاري باطنة ومناعة: مرض كورونا له درجات مختلفة من الإصابة..فيديو

ارتفاعها 100 متر.. عاصفة رملية قوية تضرب الصين.. فيديو

الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

فى أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب بوزن زائد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور