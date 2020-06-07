رئيس مدينة سفاجا تتابع عملية الرصف في منطقة منخفض التكاليف

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عددًا من شوارع وأحياء المدينة التى يجرى رصفها وذلك في إطار سلسلة جولاتها لمتابعة أعمال الرصف للتأكد من تطبيق معايير الجودة وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق.

وتفقدت "المغربي" منطقة منخفض التكاليف وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت مهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف وصيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحى وتنفيذها وفقًا لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع كما أكدت أيضًا على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.

وواصلت" رئيس المدينة" جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة مؤكدةً أنه ستتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها في حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.