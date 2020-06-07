بـ مجوهرات لافتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور





وظهرت منة فضالى ، بتي شيرت أنيق وجذاب باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات ناعمة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافتة.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية لأكمال إطلالتها عبارة عن سلسلة حول الرقبة ومجموعة من الأساور لليد.