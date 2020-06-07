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مرأة

بملابس كاجوال .. بشرى تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:54 م
بشرى
بشرى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها بشرى، ببنطال كاجوال انيقا باللون الأسود، ومرتديه معه بلوزة بسيطة وجذابة باللون الأبيض التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية بسيطة مع أحمر للشفاه باللون البينك.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.
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