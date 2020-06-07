AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تتصدر الإعلامية الكويتية حليمة بولند مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب تعرضها لحريق نتيجة سقوط مياه ساخنة أدى إلى تشوه بعض المناطق فى جسدها.

وحرصت حليمة بولند، على مشاركة متابعيها بأحدث الأخبار والصور، وذلك من خلال حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.


وتميل الإعلامية حليمة بولند، إلى ارتداء الفساتين الأنيقة التى تبرز عن جمالها وأناقتها، وتفضل اختيار الألوان الناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.

وتفضل حليمة بولند، الاعتماد على اللون الأسود فى ماكياج العيون الذى يبرز عن جمالها، وتميل إلى اختيار ألوان أحمر الشفاه الهادئة التى تتناسب مع إطلالتها.

وتحرص على ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال إطلالتها.
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطرزة ومكشوفة.. 10 صور تكشف أناقة وجمال فساتين صبا مبارك في عيد ميلادها

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

بعد إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. ريهام حجاج تتبرأ من حفل الجونة

تبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. حسام عاشور على رادار الزمالك فى الصيف

متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

للتخلص من الغازات.. تناول منقوع بذور الكراوية يوميا ينظف البطن

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور