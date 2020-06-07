بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند





وحرصت حليمة بولند ، على مشاركة متابعيها بأحدث الأخبار والصور، وذلك من خلال حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.









وتميل الإعلامية حليمة بولند ، إلى ارتداء الفساتين الأنيقة التى تبرز عن جمالها وأناقتها، وتفضل اختيار الألوان الناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.





وتفضل حليمة بولند، الاعتماد على اللون الأسود فى ماكياج العيون الذى يبرز عن جمالها، وتميل إلى اختيار ألوان أحمر الشفاه الهادئة التى تتناسب مع إطلالتها.





وتحرص على ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال إطلالتها.