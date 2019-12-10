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منوعات

ملكة جمال أغضبت السعوديين .. مشوار الكويتية حليمة بولند في ذكرى ميلادها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:28 م
الإعلامية الكويتية
الإعلامية الكويتية حليمة بولند
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حمادة خطاب
تحتفل الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعيد ميلادها الـ39 اليوم، لأنها من مواليد 10 ديسمبر 1980
بدأت حليمة بولندا مشوارها الإعلامي عام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

وفيما يلى أبرز المحطات فى حياة الإعلامية التى أشتهرت بإثارتها الجدل .

ظهورها كـممثلة

ظهرت الإعلامية الكويتية كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد، على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية، كما خاضت حليمة بولند تجربة التمثيل عام 2007، وذلك من خلال تقديم فوازير رمضان.


مقدمة مهرجانات

كان للإعلامية حليمة بولند تجربة فى تقديم المهرجانات على مدار مشورها الإعلامى، حيث قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب».


تعرضها لانتقادات

قدمت الإعلامية عددًا كبيرًا من البرامج في عدد من القنوات الخليجية، ولكنها تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب ملابسها الجريئة، كما تعرضت حليمة بولند، لعدد من الانتقادات واتهمت بالإساءة للشعب السعودي، ولكنها حاولت الدفاع عن نفسها موضحة أنها لا يمكن أن تسيء للسعوديين.


حياتها الأسرية

تزوجت حليمة بولند عام 2012، وأنجبت طفلين، وأعلنت طلاقها بعد عدة سنوات، ثم فاجأت جمهورها بخطوبتها عام 2018 ولكنها لم تفصح عن اسمه.
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