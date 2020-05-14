AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حليمة بولند: اشتقت لـ مصر.. واستفدت من الحجر المنزلي

الخميس 14/مايو/2020 - 11:15 م
حليمة بولند
حليمة بولند
Advertisements
سعيد فراج
قالت الإعلامية حليمه بولند إنها اشتاقت لزيارة مصر والتحرك والخروج مع أصدقائها حيث حرمت من تلك الأجواء في ظل ظروف الحجر المنزلي الذي يعيشه العالم كله. 


وأضافت حليمة بولند، في بيان صحفي، اليوم الخميس: أتابع الدراما والبرامج المصرية بانتظام وهناك أكثر من عمل لفت انتباهي وأحرص على مشاهدتها يوميا مثل مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا ومسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز وغيرها من المسلسلات الخليجية التي شهدت تطورًا كبيرًا في رمضان هذا العام. 

يذكر أن حليمة بولند تقدم برنامج " مع حليمة كل يوم سبت من هنا الكويت" والذي يذاع على قناة سكوب وتقدم من خلاله عدد من الموضوعات المختلفة مثل الحديث عن ظروف الكورونا الحالية وكيف على الجميع أن يتعايش معها كذلك تقدم موضوعات عن الموضة من ملابس واكسسوارات ونظارات وخلافه بالإضافة لحديثها أسبوعيا عن عدد من العادات الموروثة التي يرتبط بها شهر رمضان الكريم في أذهان أهل الكويت والمنطقة العربية جميعًا. 

وعلى الرغم من الأوضاع الحالية فإن حليمة بولند ترى أن هناك جوانب أخرى من الأزمة وأنها شخصيًا استفادت كثيرًا من فترة الحجر المنزلي. 

وقالت بولند، استغللت تلك الفترة في تعلم الطهي فمرحلة ما قبل كورونا كنت لا أعرف كيف أسوي البيض مثلا لكن الآن تعلمت تجهيز العديد من الأكلات وهو شيء إيجابي من استغلال فترة الحظر تلك. 

الفائدة الأهم من وجهة نظر حليمة بولند من ظروف الحجر تقربها أكثر إلى الله والتفكير في نعمه علينا والمحافظة على تأدية الصلوات بانتظام.
 
وكانت بولند قد أثارت الجدل منذ يومين من خلال برنامجها " هنا الكويت" المذاع على فضائية الكويت. 

أعلنت المذيعة الكويتية حليمة بولند عن اعتمادها على طريقة مختلفة هذا العام للاحتفال بيوم القرقيعان، وهو الاحتفال بصيام نصف رمضان والذي يمثل مناسبة او احتفال سنوي بالكويت، الأمر الذي شكل صدمة لعدد كبير من متابعيها. 

ونشرت المذيعة المثيرة للجدل مقاطع فيديو على سناب شات استعرضت فيها كمية كبيرة من ليرات الذهب، التي قررت أن تقدمها للبدو المقيمين في الكويت. 

وقالت: "هذه السنة قرقيعاني ما حيكون لاهلي واصدقائي كالعادة بل سيكون للأسر المتعففة من اخواننا البدون، سأحطلهم مؤونة غذائية وبداخلها ليرة ذهب توصلهم ان شاء الله وتكون يا رب فرحة لهم تسعدهم". 

نالت مبادرة بولند الانسانية إعجاب العديد من متابعيها الذين أثنوا على تصرفها النبيل في حق البدون، في المقابل انتقدها العديد من المتابعين على اعتبار ان فعل الخير لا يحتاج للاستعراض. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوسي في حوار لـ صدى البلد: لم أتدخل في اختيار فريق عمل البيت الكبير.. لا يجب أن تقتصر مسلسلات الصعيد على جزء واحد.. الأعمال المعروضة خارج موسم رمضان تحقق نجاحا كبيرا

اتبعها فورا.. 5 نصائح لمرضى السكر في فترة العزل المنزلي

شاهد.. بوجي وطمطم في إستوديو برنامج ست الستات

خالٍ من الحلو والعادات.. هكذا يعيش الخليج أيامه في رمضان مع كورونا

لتغذيته وتنعيمه.. إعلامية عربية تضع بول البقر على شعرها

أحمد موسى: إعادة المصريين بالكويت أقوى رد على النائبة صفاء الهاشم.. فيديو

ترشيحاتنا

البرلمان يقر غرامات مشددة على عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا.. الأسبوع المقبل

مفتي جماعة الإخوان يسيّس الزكاة.. وخالد الجندي يكذبه بما ورد في القرآن

إدوارد لـ شيخ الحارة: غيرت طائفتي الدينية عشان مراتي.. وفيلم أحاسيس خسرني جمهورى.. وبكاء شديد لهذا السبب

بسبب كورونا .. المفتي يوضح كيفية صلاة وتكبيرات العيد داخل المنزل

أستاذ فيروسات: مصر فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الغامض والمعقد

مصطفى كامل يفتح النار على هاني شاكر: راعي ربنا بقى النقابة مليانة فساد والحرامية وقعت النجوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

بـ بدلة أورنج .. علا رشدى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا