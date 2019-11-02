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منوعات

حليمة بولند تثير الجدل من المسجد النبوي .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
الإعلامية حليمة بولند
الإعلامية حليمة بولند
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مريم صليب
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل عقب نشرها مقطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام من داخل المسجد النبوي . 

تعرضت الإعلامية الكويتية إلى سيل من النقد عن طريق المتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد بثها مقطع فيديو لها داخل الحرم تقول من خلاله :" ”ما شاء الله المنظر يجنن، بزور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية“. 

إلا أن بولند لم تسلم من تعليقات الرواد ، منهم من علقوا بأنهم مستائين من الأفعال التي تقوم بها أحيانا و التي لا تليق أن يليها ذهابها إلى ذلك المكان الجليل ، خاصة أنها تتعرض لنقد واسع بسبب طريقتها و ملابسها التي تمتاز بالطابع الجرئ و الصارخ أحيانا. 

جدير بالذكر أن زيارة حليمة بولند للمكة كانت للقيام بتغطية إعلامية لأحد أكبر الأماكن المعنية بتصنيع الجلود في المملكة العربية السعودية.
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