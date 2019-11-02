حليمة بولند تثير الجدل من المسجد النبوي .. فيديو

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل عقب نشرها مقطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام من داخل المسجد النبوي .





تعرضت الإعلامية الكويتية إلى سيل من النقد عن طريق المتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد بثها مقطع فيديو لها داخل الحرم تقول من خلاله :" ”ما شاء الله المنظر يجنن، بزور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية“.





إلا أن بولند لم تسلم من تعليقات الرواد ، منهم من علقوا بأنهم مستائين من الأفعال التي تقوم بها أحيانا و التي لا تليق أن يليها ذهابها إلى ذلك المكان الجليل ، خاصة أنها تتعرض لنقد واسع بسبب طريقتها و ملابسها التي تمتاز بالطابع الجرئ و الصارخ أحيانا.



