دفع واشترى بفلوسه .. بشرى تدافع عن محمد رمضان بعد أزمة فيديو الفنان الإسباني

دافعت الفنانة بشرى عن زميلها محمد رمضان بعد تعرضه لهجوم كبير على خلفية نشره فيديو على إنستجرام مقطعا مصورا يظهر خلاله الفنان الإسباني الذي جسد دور Arturo Román في المسلسل الشهيرLa case de papel وهو يقدم له التهاني.
ورد الفنان الإسباني قائلا: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".
ليرد عليه رمضان كاتبا: "شكرا لك أخي".
وأيضا:
واكتشف "صدى البلد" أن محمد رمضان دفع مقابل الفيديو من موقع معايدات شهير وهو starzly.io
وتكلف فيديو محمد رمضان حوالي 1500 جنيه، ويمكن خوض التجربة مع أبطال المسلسل الاسباني الشهير من خلال الموقع:
وقالت بشرى تعقيبا على أحد الأشخاص الذي نقل أخبار الهجوم على رمضان: فين المشكلة؟؟؟ هو مش دفع ؟؟ولا ضحك عليهم و مدفعش؟؟ مش دى خدمة متاحة للجميع انه يستخدمها؟؟و شركة لها علامة مائية و مسجلة و قانونية؟؟ .. إللى عايز الفنان ده او غيره يعمله فيديو يستخدم نفس الخدمة و يدفع تمنها ...مش شايفة داعى لكل هذه الضجة ..وانا اقول هذا الكلام وانا اعتبر من مهاجمينه...عيد ميلاده و اهدى نفسه هذا الفيديو عادى.. اذا اردنا ان ننظر للجانب الايجابى للموضوع هو أن هذا الممثل الاسبانى الان اصبح يعرف ان هناك فنان مصرى اسمه محمد رمضان و ربما تكون هذه بادرة تشجعه على المعرفة أكثر نجوم مصريين آخرين وهذا اكيد افضل من ان تكون معلومات الاجانب عن العرب انهم ارهابيين و رجعيين و متطرفين بل هذا يؤكد أننا ندفع أموال لترويج الفن و التعريف بانفسنا ولا ندفع هذه الأموال لتمويل الإرهاب و داعش وغيرها من الانطباعات المعروفة سلفا عن العرب ..
محمد رمضان شارك موسم رمضان الفائت 2020 بمسلسل البرنس، وتدور أحداثه حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.