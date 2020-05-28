دفع واشترى بفلوسه .. بشرى تدافع عن محمد رمضان بعد أزمة فيديو الفنان الإسباني





واكتشف "صدى البلد" أن محمد رمضان دفع مقابل الفيديو من موقع معايدات شهير وهو starzly.io

وتكلف فيديو محمد رمضان حوالي 1500 جنيه، ويمكن خوض التجربة مع أبطال المسلسل الاسباني الشهير من خلال الموقع: https://starzly.io/talent/enrique-arce





وقالت بشرى تعقيبا على أحد الأشخاص الذي نقل أخبار الهجوم على رمضان: فين المشكلة؟؟؟ هو مش دفع ؟؟ولا ضحك عليهم و مدفعش؟؟ مش دى خدمة متاحة للجميع انه يستخدمها؟؟و شركة لها علامة مائية و مسجلة و قانونية؟؟ .. إللى عايز الفنان ده او غيره يعمله فيديو يستخدم نفس الخدمة و يدفع تمنها ...مش شايفة داعى لكل هذه الضجة ..وانا اقول هذا الكلام وانا اعتبر من مهاجمينه...عيد ميلاده و اهدى نفسه هذا الفيديو عادى.. اذا اردنا ان ننظر للجانب الايجابى للموضوع هو أن هذا الممثل الاسبانى الان اصبح يعرف ان هناك فنان مصرى اسمه محمد رمضان و ربما تكون هذه بادرة تشجعه على المعرفة أكثر نجوم مصريين آخرين وهذا اكيد افضل من ان تكون معلومات الاجانب عن العرب انهم ارهابيين و رجعيين و متطرفين بل هذا يؤكد أننا ندفع أموال لترويج الفن و التعريف بانفسنا ولا ندفع هذه الأموال لتمويل الإرهاب و داعش وغيرها من الانطباعات المعروفة سلفا عن العرب ..







