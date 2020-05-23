في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

عمر الشريف، وصرح سابقا بأنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية في مسلسل حنان حنين، وكان أول لقاء بينهم من أشهر أعمال محمد رمضان الكنز، احكي ياشهرزاد، نسر الصعيد، ومسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان. يصادف اليوم عيد ميلاد النجم محمد رمضان فهو من مواليد 23 مايو 1988 بدأ مشوار محمد رمضان الفني بالتمثيل في مسرح المدرسة وأشاد به النجم العالميوصرح سابقا بأنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية في مسلسل حنان حنين، وكان أول لقاء بينهم من أشهر أعمال محمد رمضان الكنز، احكي ياشهرزاد، نسر الصعيد، والذي يعرض حاليا في رمضان.





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ومن أكثر السيارات المفضلة لمحمد رمضان هي لامبورجيني افتنادور وتبلف قيمتها 436 ألف دولار أمريكي وتعتبر من أشهر سياراته التي طالما استعرض بها كثيرا على السوشيال ميديا.





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من أكثر السيارات الفاخرة أيضا هي أما في نوفمبر 2018 استطاع محمد رمضان اقتناء سيارة من معرض موسم الرياض للسيارات وقام بشراء مرسيدس G65 الفاخرة والتي يبلغ سعرها 365 ألف دولار أي ما يقرب من 5 ونص مليون جنيه.من أكثر السيارات الفاخرة أيضا هي رولز رويس كولينان، حيث نشر محمد رمضان فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو يقود سيارته الجديدة من نوع رولز رويس فئة كولينا وتعتبر هذه السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض تأتي بطول 34ر5 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 30ر3 متر، ويبلغ سعرها نحو 315 ألف يورو، أي ما يقرب من 5 ملايين جنيه.





كما يمتلك



ويمتلك



















كما يمتلك محمد رمضان سيارة فيراري يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي أي ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري ومن أكثر السيارات التي يفضلها محمد رمضان أيضا هي بورش فهو يمتلك سياراتان الواحدة يقدر سعرها 4 مليون مصري أما السيارة الأخرى فهي من نوع ماكلارين فئة 720 أس ويبلغ سعرها ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري.ويمتلك محمد رمضان سيارة نوع ماكلارين - فئة 720 أس، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري بالإضافة إلى سيارة رنج روفر طراز فيلار، ويبلغ سعرها ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري.

ومن المعروف عن محمد رمضان هوسه بالسيارات الفارهة، فهو يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات الثمن ويصل عددها إلى 8 سيارات ويبلغ إجمالي أسعارهم 41 مليون جنيه مصري.