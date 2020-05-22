طفلة البرنس تظهر مع محمد رمضان من جديد

ظهر الفنان محمد رمضان، في إعلان لإحدى شركات اتصالات المحمول العربية، لعيد الفطر، بصحبة الطفلة فريدة حسام، التي جسدت دور ابنته «مريم» ضمن أحداث مسلسل «البرنس» المعروض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2020.
وأعاد محمد رمضان للجمهور لحظات أكثر المشاهد المؤثرة في دراما رمضان هذا العام، والتي ظهرت فيها مريم بمسلسل البرنس وهي تبكي بعدما قام عمها فتحي (أحمد زاهر) برميها في الشارع.
وظهرت الطفلة فريدة حسام في الإعلان وهي تحتضن محمد رمضان ويطمئنها، بعد مشهدها في المسلسل الذي انتزع أوجاع المشاهدين في الفترة الماضية.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.