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فن

شيماء سيف تهاجم المتنمرين على أبناء الفنانين

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:03 م
شيماء سيف
شيماء سيف
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ندى فكري
شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بصورة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت  شيماء سيف قائلة: "الفنان او الفنانة من دول لو خبئ ابنه عن الأضواء او حط على وشه فى الصور قلب او اى حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية  تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعنى محدش خلف غيره وكلام من ده كتيرررر يضايق ويسم البدن" 

وتابعت " ولو عاش حياته طبيعى ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله واهله بلا رحمه والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعنى هو ملوش اى ذنب وانت ياجميل يالى مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل ايه طيب ؟! والسؤال هنا كمان الى بيكتب كده ده ضميره مش بيئنبه ولو لحظة صغيرة ؟!"

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وتفاعل معها عدد من محبيها حيث جاءت  التعليقات  كالتالي : عندك حق ، التنمر حرام ،برافو عليكي 

 و يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.
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