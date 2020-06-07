شيماء سيف تهاجم المتنمرين على أبناء الفنانين

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بصورة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت شيماء سيف قائلة: "الفنان او الفنانة من دول لو خبئ ابنه عن الأضواء او حط على وشه فى الصور قلب او اى حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعنى محدش خلف غيره وكلام من ده كتيرررر يضايق ويسم البدن"





وتابعت " ولو عاش حياته طبيعى ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله واهله بلا رحمه والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعنى هو ملوش اى ذنب وانت ياجميل يالى مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل ايه طيب ؟! والسؤال هنا كمان الى بيكتب كده ده ضميره مش بيئنبه ولو لحظة صغيرة ؟!"





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وتفاعل معها عدد من محبيها حيث جاءت التعليقات كالتالي : عندك حق ، التنمر حرام ،برافو عليكي



