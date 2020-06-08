بالأرقام.. إنجازات قطاع الآثار والمتاحف خلال 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي

شهدت مصر خلال 6 سنوات مضت من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية كبرى لقطاع الاثار والمتاحف، فقد امتدت يد التنمية والبناء لهذا القطاع الذي عانى عقودا طويلة من افهمكال وتوقف المشروعات. فلم تقف يد التطوير والتنمية عند المعالم السياحية الكبرى مثل المتحف المصري الكبير الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 96 % لكنها امتدت إلى المواقع والمتاحف الأثرية بالأقاليم المختلفة لتنهي عقودا من التعطل والإهمال الذي طال كثيرا من المشروعات، ولتفتح آفاقا جديدة نحو تنمية وحماية آثار مصر ودفعها ضمن عجلة التنمية السياحية.









ونستعرض في هذا التقرير بالأرقام والتواريخ المقرر انتهاء مشروعات المتاحف والآثار بها، حيث بلغت نسبة إنجاز متحف كفر الشيخ القومي 94% ومن المتوقع انتهاء المشروع في يوليو المقبل، بينما بلغت نسبة الإنجاز في متحف المركبات الملكية ببولاق 95% ومن المتوقع انتهاء المشروع يوليو المقبل، وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بصان الحجر بالشرقية 94% ومن المتوقع انتهاء المشروع أغسطس المقبل.









وبلغت نسبة إنجاز مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش 70% ومن المتوقع انتهاء المشروع في أكتوبر المقبل. وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير وتحديث المتحف اليونانى والرومانى بالإسكندريه وتأمينه 67% ومن المتوقع انتهاء المشروع في اكتوبر المقبل. وبلغت نسبة إنجاز مشروع مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا - قصر الفسقية 66% ومن المتوقع انتهاء المشروع في ديسمبر المقبل.









كما بلغت نسبة إنجاز مشروع مشروع تخفيض منسوب المياه بمنطقة أبو مينا الأثرية 30% ومن المتوقع انتهاء المشروع في ديسمبر المقبل. وبلغت نسبة إنجاز مشروع ترميم قصر ألكسان بأسيوط 50% ومن المتوقع انتهاء المشروع في ديسمبر المقبل، و بلغت نسبة إنجاز مشروع المتحف المصرى الكبير 96% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع مسجد الظاهر بيبرس 50% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021.









وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير وحماية منطقة اللشت الاثرية (سور) بالجيزة 40% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع المتحف الآتونى بالمنيا 94% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع منزل السادات بالقاهرة 98 % من المتوقع انتهاء المشروع في 2021، و بلغت نسبة إنجاز مشروع قصر الأمير طاز 84%.









كما بلغت نسبة إنجاز مشروع وكالة الجداوى بالأقصر 65% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع مسجد ووكالة الشوربجي بالاسكندرية 70% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. و بلغت نسبة إنجاز مشروع متحف الموزاييك بالاسكندرية 20% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع إنشاء متحف بورسعيد القومى 3% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2022.





وبلغت نسبة إنجاز مشروع مسجد المحلى برشيد 48% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2021. وبلغت نسبة إنجاز مشروع مئذنة احمد العريان بالقاهرة95 % ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2022. كما بلغت نسبة إنجاز مشروع قصر اسماعيل باشا المفتش بالقاهرة 55% ومن المتوقع انتهاء المشروع في 2022.





ومن المقرر في نهاية العام الجاري الانتهاء من مشروعات برنامج تطوير صناعة السجاد و الكليم (الخارجة باريس - الداخلة | الفرافرة)، واستكمال برنامج تطوير صناعة الفخار و الكليم (الخارجة-باریس۔ الداخلة الفرافرة)، واعادة رصف طريق معبد دوش بباريس، استكمال برنامج تدريب المرأة على الصناعات اليدوية والبيئية | والسياحية (الخزف والصيني) - طباعة المنسوجات - السجاد والكليم - الخيامي - المشغولات اليدوية – صناعة الملابس السياحية، وتطوير دورات المياه بالمناطق الأثرية، واستكمال تركيب أعمدة ديكوريه (اللوتس) بالجزيرة الوسطى لشارع الملك عبدالله - مدخل معبد الكرنك.









ويشهد مطلع ديسمبر المقبل الانتهاء من عدد من المشروعات السياحية في المحافظات وتشمل مشروعات تطوير مدخل بورسعيد الغربي - ومدخل الجميل بطريق بورسعيد - دمياط، ومشروع إنشاء دورات مياه عمومية بالمناطق السياحية بالغردقة، واستكمال تطوير الشاطئ العام بمدينة القصير بطول 2.5 كم، واستكمال إنارة طريق مدخل نبق بعد المطار بطول 8 كم بعمل أعمدة طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ، واستكمال توريد كشافات اللد الأعمدة الإنارة بمدينة شرم الشيخ، واستكمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بمدينة العريش (میدان المالح - الساعة - ضاحية السلام - المساعيد - أبوصقل - الفواخرية)، وتجميل المدخل الشرقي لمدينة بئر العبد (طريق العريش بئر العبد سيناء /القنطرة شرق الدولی).









كما تشمل نهاية العام الجاري الانتهاء من عدد من المشروعات السياحية مثل استكمال رصف مداخل الميدان الإبراهيمي لمركز ومدينة دسوق، واستكمال تجميل المدخل الشرقي والغربي بمدينة النجيلة.



