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أخبار العالم

وزراء الطاقة في السعودية وروسيا والجزائر يشيدون بخطة خفض إنتاج النفط الخام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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ا ش ا
أشاد وزراء الطاقة في السعودية وروسيا والجزائر بقرار منتجي النفط في تحالف (أوبك+) تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية لشهر إضافي، وهو يوليو المقبل، معتبرين أن هذا القرار سيدعم استعادة التوازن والاستقرار فى السوق النفطية والتي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.


جاء ذلك في لقاء عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أدارته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اليوم /الإثنين/ بمشاركة وزراء الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان والروسي الكسندر نوفاك والجزائري محمد عرقاب الى جانب محمد باركيندو الامين العام لمنظمة أوبك وبحضور ممثلي وسائل الاعلام العالمية .


وقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة سوف تكتفي بتطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية وقدرها مليون برميل يوميا لشهر يونيو الجاري فقط وقدرها مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع الطلب المحلي فى شهور الصيف، ولكنه ستوفي بكافة الالتزامات فى خفض الانتاج بحسب اتفاق أوبك + والبالغ قدره 7ر9 مليون برميل يوميا .


من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده متمسك بالعمل مع منظمة أوبك حتى يتحقق استقرار السوق بعد الازمة العنيفة الراهنة .
من ناحيته، أكد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر (أوبك) أن المنظمة سوف تنسق مع كل اطراف الصناعة لدعم التعاون بين المنتجين والمستهلكين لصالح الاقتصاد العالمي .


بدوره، أشاد محمد باركيندو بقرار المنتجين عقد الاجتماع الوزاري للجنة المعنية بمراقبة خفض الانتاج بشكل شهري لتقييم وضع السوق بصفة مستمرة وتقديم التوصيات الملائمة لانعاش صناعة النفط الخام العالمية .
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