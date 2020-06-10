من المطبخ.. 5 مضادات حيوية لعلاج مشاكل الجهازين الهضمى والتنفسي



تتوافر علاجات طبيعية سريعة داخل مطبخ كل بيت تعمل كمضاد حيوى طبيعى للعديد من أنواع البكتريا التى تصيب الجهاز التنفسى والهضمى وإليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





التوت الأزرق غني بالفينولات والفلافونيدات والبوليفينول. يمتلك المركب خاصية مضادة للميكروبات ضد البكتيريا مثل E.coli و L. monocytogenes و salmonella. كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة البكتيريا الجيدة (العصيات اللبنية) الموجودة في الجهاز الهضمي.







- الأوريجانو





الشمر هو مضاد حيوي طبيعي يستخدم لعلاج العديد من الأمراض البكتيرية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز التنفسي.

- زيت جوز الهند





زيت جوز الهند فعال في الحد من البكتيريا بسبب خصائصه المضادة للميكروبات. وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية مسؤولة عن الإسهال.







يحتوي الفلفل الحار على مركب نشط يسمى كبخاخات الذي يحتوي على نشاط مضاد حيوي كبير. تم استخدامه منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات متعددة.



يشتهر الزيت العطري الذي يتم الحصول عليه من الأوريجانو بنشاطه المضاد للميكروبات. تظهر نتائج الدراسة أنه يمكن استخدام زيت الأوريجانو كبديل للمضادات الحيوية ضد الالتهابات البكتيرية والسلالات المقاومة للمضادات الحيوية.