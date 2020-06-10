بينهم فنانون.. رد غير متوقع من مبروك عطية على تقليد المشاهير له على تيك توك.. فيديو





وقال "مبروك عطية" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إنه نشر فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك وقناته على اليوتيوب بشأن فيديوهات التيك توك، مضيفًا: "اعتبر كل من يقلدني على التيك توك؛ يحبني".





وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هدفه الأساسي ان يصل العلم إلى الناس، لذلك هؤلاء الشباب يكررون رسالته خلال تقليده خلال "تيك توك" وبالتالي قد يكون هذا مفيدا لانهم أكثر تأثيرا للناس خاصة الشباب.





وقدّم "مبروك عطية" رسالة لكل من يقلده على "تيك توك": "أنظر اليكم من زاوية واحدة واترك الف زاوية اخرى، ويهمني الأصل أن يصل العلم إلى الناس، وهو إبلاغ الرسالة، وأقدم لكم الشكر على ما تبذلوه من جهد".





ولفت إلى أن النبي الكريم لم يقترض لنفسه ولو لمرَّة، وانما كان يقترض من أجل المساكين.