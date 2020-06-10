بمذاق لا يقاوم.. كيك بصوص الشيكولاتة

كيك الشيكولاته من أفضل أنواع الكيك التى يفضلها الكبار والصغار يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لا يقاوم أحلى من المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحى .
المقادير لتحضير الكيك
كوب سكر
كوب سكر ناعم
كوب حليب
ملعقة كبيرة بكنج باودر
4 بيضات
2 ملعقة من القشدة
سكر ناعم
كوب من بسكويت الشاي المطحون جيدًا
صوص شيكولاته
مكسرات
طريقة التحضير
فى العجان الكهربائى أخفقى البيض مع السكرو الحليب والزيت لمدة 5 دقائق.
يضاف البسكويت والبكنج باودر للمزيج السابق
يتم إضافة باقى المكونات بالتدريج
تدهن الصينية بالزيت و يتم إضافة المكونات
فى الفرن على درجة حرارة 160درجة يتم إدخال صينية الكيك
بعدإخراجها من الفرن تزين بصوص الشيكولاته والمكسرات