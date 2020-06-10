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مرأة

بمذاق لا يقاوم.. كيك بصوص الشيكولاتة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:06 ص
كيك الشيكولاته
كيك الشيكولاته
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لمياء الياسين
كيك الشيكولاته من أفضل أنواع الكيك التى يفضلها الكبار والصغار يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لا يقاوم أحلى من المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحى .


المقادير لتحضير الكيك

     كوب سكر
     كوب سكر ناعم
    كوب حليب
    ملعقة كبيرة بكنج باودر
    4 بيضات
    2 ملعقة من القشدة
    سكر ناعم 
  كوب من بسكويت الشاي المطحون جيدًا 
  صوص شيكولاته
 مكسرات
طريقة التحضير

    فى العجان الكهربائى أخفقى البيض مع السكرو الحليب والزيت  لمدة 5 دقائق.
    يضاف البسكويت والبكنج باودر للمزيج السابق
    يتم إضافة باقى المكونات بالتدريج
    تدهن الصينية بالزيت و يتم إضافة المكونات 
    فى الفرن على  درجة حرارة 160درجة يتم إدخال صينية الكيك 
  بعدإخراجها من الفرن تزين بصوص الشيكولاته والمكسرات
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