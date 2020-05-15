طريقة عمل كب كيك قهوة

نقدم لكم طريقة عمل كب كيك القهوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كب كيك القهوة:
3 بيضة
2 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
كوب سكر
2 كوب دقيق
كوب لبن
كريم شانتيه
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
طريقة عمل كب كيك القهوة:
ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح في بولة وقلبيهم جيدا.
فى وعاء آخر ضعي السكر والبيض واللبن والفانيليا و القهوة سريعة الذوبان والزيت وقلبيهم جيدا.
اخطى مكونات الوعاء الاول على الوعاء الثاني وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى قوالب الكب كيك وضعيه فى فرن ساخن .
بعد اكتمال النضج يمكن تزيينه بالكريم شانتيه مع قهوة او شيكولاتة.