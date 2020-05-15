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طريقة عمل كب كيك قهوة

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:07 م
طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك قهوة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كب كيك القهوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كب كيك القهوة:
3 بيضة 
2 باكو فانيليا 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
رشة ملح 
كوب سكر
2 كوب دقيق  
كوب لبن 
كريم شانتيه
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 

طريقة عمل كب كيك القهوة:
 ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح في بولة وقلبيهم جيدا.
 فى وعاء آخر ضعي السكر والبيض  واللبن والفانيليا و القهوة سريعة الذوبان والزيت وقلبيهم جيدا.
اخطى مكونات الوعاء الاول على الوعاء الثاني وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى قوالب الكب كيك وضعيه فى فرن ساخن .
 بعد اكتمال النضج يمكن تزيينه بالكريم شانتيه مع قهوة او شيكولاتة.
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