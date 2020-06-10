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أخبار البلد

رأس مالنا الإيمان..البابا تواضروس: الاعتماد على القوة المادية دائما لا ينجح

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:02 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية اليوم الأربعاء ضمن حلقات "معا بنفس واحدة والتى نشرها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتى تستمر على مدى 33 يوما هى فترة صوم الرسل.

وقرأ البابا تواضروس الثاني الأصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل، حيث تأمل في معجزة شفاء الأعرج وكذلك العظة التى ألقاها بطرس الرسول، وكذلك الأية التى قالها بطرس "ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذى لي فاياه أعطيك:باسم يسوع الناصري قم وأمش".

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وقال قداسة البابا تواضروس إن الاعتماد على القوة المادية دائما لا ينجح، وليس عمل الكنيسة و خدمة الكنيسة، وعملها ورأس مالها هو الإيمان، والذى لنا ليس ثروة او مال او معرفة او مناصب ولكن الذى لي هو الإيمان بالسيد المسيح، ونحتاج ان نربي ابنائنا بالإيمان وكذلك نعيش حياتنا ونخدم في كنائسنا بالإيمان.

وتابع قائلا، إن الإيمان ليس كلمات نظرية ولكنه إيمان معاش نختبره كل يوم حيث وعد الله "وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر"، لافتا إلى أن التدريب الروحي اليوم هو الصلاة من أجل الكنيسة "كمبنى وكمعنى"، وسوف نصلى من أجل أن يحفظ الله الكنيسة حتى في وقت الوباء لتكون مصدر للمحبة وخدمة كل الناس وأن يصون المكان وأن يملأ الكل محبة من القلب.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار نياحة الأنبا أبرآم أسقف اليوم والجيزة والذى رحل عن عالمنا في العاشر من يونيو عام 1914، حيث احتفلت مطرانية الفيوم بتطيب جسده وإقامة القداسات بدون حضور شعبي في ظل الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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