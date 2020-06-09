البابا تواضروس يفتتح "قصص من الخدمة" بحديث عن الروح القدس

بدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تحمل عنوان "قصص من الخدمة"، يقدم خلالها عدد من الآباء الكهنة والخدام خبراتهم في حقل الخدمة من خلال قصة تعليمية أو قصة واقعية تعطي درسًا أو تنقل خبرة للآخرين.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن "قصص من الخدمة" تستهل أولى حلقاتها اليوم برسالة تعليمية يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يتحدث فيها عن الروح القدس.
أقرأ أيضا ..
وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حلقات السلسلة الجديدة تستمر طوال صوم الرسل الذي يستغرق هذا العام 33 يومًا.كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بدأ امس الاثنين أولى حلقات "معا بنفس واحدة" والتى يتأمل فيها من خلال يوميات حول سغر أعمال الرسل.
وأوضح البابا تواضروس أن فترة صوم الرسل هى صوم من أجل الخدمة ، ويجب أن نضع أمامنا أن نصلى من أجل شخص معين او خدمة معينة او عمل معين يكون في نطاق الخدمة، مطالبا أن تكون الصلاة في اليوم الأول من أجل أب الاعتراف لكى يمنحه الله الحكمة والإرشاد والمعونى والعمل الذى يمارس به سر الاعتراف باعتباره سر التوبة وتتويب النفوس أمر ليس سهلا، ولكن نحن نصلي من أجل أباء الاعتراف.