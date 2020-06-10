بفستان أبيض.. زوجة علي ربيع تتألق بإطلالة عصرية

حرصت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها برفقة والدها.
تألقت زوجة علي ربيع فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض يصل إلى أعلى الركبة، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات كما تميز بصيحة الأوف شولدر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة.
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وانتعلت زوجة على ربيع حذاء صيفيا مسطحا باللون الفضى، كما ارتدت نظارة شمس ذات إطار بنى ومتناسقة مع وجهها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة على ربيع بخصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمال ملامحها.