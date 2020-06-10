عبر تطبيق "زووم".. البابا تواضروس يشارك في دورة تنشيطية لخدام وكهنة البحيرة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عبر تطبيق زووم، في الدورة التنشيطية التي تنظمها إيبارشية البحيرة و مطروح والخمس المدن الغربية للخدام والخادمات المشاركين في دورات برنامج خدمة اتبعني على مدار الحلقتين السابقتين من البرنامج.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ألقى محاضرة تناول خلالها الآية الواردة في إنجيل متى: "اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ".
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وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني أجاب علي اسئلة الآباء الكهنة والخدام المشاركين في الدورة البالغ عددهم ٢٤٥ شخصا.
من جانبه، رحب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الايبارشية بقداسة البابا تواضروس الثاني مقدمًا التهنئة لقداسته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لسيامته أسقفًا، ومن المقرر أن تستمر الدورة التنشيطية في يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار شهر يونيو الجاري.
والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية اليوم الأربعاء ضمن حلقات "معا بنفس واحدة والتى نشرها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتى تستمر على مدى 33 يوما هى فترة صوم الرسل.