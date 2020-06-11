الأخطر على صحتك.. حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتة القلبية

فعالة تحسن صحة الدماغ. مشاكل صحية كثيرة يتعرض لها الكثير منا لكن تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر تلك المشاكل إليك حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتات الدماغية وأطعمه









وفقًا لموقع medicalnewstoday يمكن الو قاية من الإصابة من الإصابة بالسكتات القلبية من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة فهى تساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.



يمكن حماية نفسك من السكتات القلبية والدماغية من خلال التوقف عن التدخين لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



