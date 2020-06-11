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مرأة

الأخطر على صحتك.. حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتة القلبية

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:29 ص
السكتة القلبية
السكتة القلبية
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لمياء الياسين
مشاكل صحية كثيرة يتعرض لها الكثير منا لكن تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر تلك المشاكل إليك حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتات الدماغية وأطعمه فعالة تحسن صحة الدماغ.


وفقًا لموقع medicalnewstoday يمكن الوقاية من الإصابة من الإصابة بالسكتات القلبية من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة فهى تساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.

يمكن حماية نفسك من السكتات القلبية والدماغية من خلال التوقف عن التدخين  لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يمكن  قياس الضغط بشكل دوري  وفحص السكر بانتظام ومستوى الكوليسترول بالدم فى حمايتك من السكتات القلبية والدماغية .
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