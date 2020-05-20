بهذه الفحوصات.. احمي نفسك من السكتات الدماغية

عوامل عديدة تؤدى للإصابة بالسكتات الدماغية أبرزها أرتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتعد أبرز أعراض السكتات الدماغية الإقفارية و النزفية والسكتة الدماغية البسيطة.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بالسكتات الدماغية هى ارتفاع ضغط الدم والذى يؤدى إتلاف أعصاب الدماغ أو إضعاف الأوعية الدموية
وتعد من العلامات المبكرة للسكتات الدماغية هى ضعف الرؤية في عين واحدة أو عدم وضوح الرؤية أو وجود خدر أو ضعف في الوجه أو الصداع النصفي المفاجئ .
ويمكن تحسين تدفق الدم إلى الدماغ و زيادة الدورة الدموية في المخ للتغلب على ذلك.
ويمكن الوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة و الإقلاع عن التدخين ضبط ضغط الدم مع والحرص على تجنب الضغوط النفسية بجانب اختارات الدم لفحص السكر بانتظام ووالقيام باختبارات قياس الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم .