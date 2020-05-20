بهذه الفحوصات.. احمي نفسك من السكتات الدماغية

عوامل عديدة تؤدى للإصابة بالسكتات الدماغية أبرزها أرتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتعد أبرز أعراض السكتات الدماغية الإقفارية و النزفية و السكتة الدماغية البسيطة. وتعد أبرز أعراض









وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بالسكتات الدماغية هى ارتفاع ضغط الدم والذى يؤدى إتلاف أعصاب الدماغ أو إضعاف الأوعية الدموية



وتعد من العلامات المبكرة للسكتات الدماغية هى ضعف الرؤية في عين واحدة أو عدم وضوح الرؤية أو وجود خدر أو ضعف في الوجه أو الصداع النصفي المفاجئ .







ويمكن تحسين تدفق الدم إلى الدماغ و زيادة الدورة الدموية في المخ للتغلب على ذلك.





