السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

احم نفسك من السكتات الدماغية بالتوقف عن تناول تلك الأطعمة
طرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية
أسباب صادمة للإصابة بالسكتات الدماغية تعرفى عليها
تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان، ويعتبر الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو لهم تاريخ سابق مع جلطات الدم في أي مكان هم الأكثر عرضة للإصابة بهم إليك حيل سريعه لتحمى نفسك من السكتات الدماغية وأطعمه عليك التوقف عن تناولها لتحمى نفسك من السكتات وطرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ
أنواع السكتات الدماغية
وهناك العديد من أنواع السكتة الدماغية قد لا يعرف الكثير عنها سوى تلك الشائعة التي تقول إنها تنتج عن عدم وصول الدم للمخ، لكن هناك 3 أنواع من جلطات المخ غير معروفة، وفقًا لموقع medicalnewstoday وهي:
1- الإقفارية: تحدث بسبب انسداد الشرايين أو تضييقها، ولذا يركز العلاج على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.
2- النزفية: تحدث بسبب تسرب الدم إلى المخ، لذلك يركز العلاج على التحكم في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.
3- السكتة الدماغية البسيطة: تحدث بعد فشل تدفق الدم في الوصول إلى جزء من الدماغ، وعندما يستأنف تدفق الدم الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، تتوقف الأعراض.
كيف تحمى نفسك من السكتات الدماغية
على الجانب الاخر نشر موقع " health line " عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية، وتشمل :
1- نظام غذائي صحي
يجب اتباع نظام غذائي صحي، بحيث يشتمل على الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبقوليات، مع الحرص على تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات، والتقليل من نسبة الأملاح التي تضاف إلى الطعام عند تحضيره.
2- ممارسة الرياضة
يجب على مرضى القلب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.
3- الإقلاع عن التدخين
يعتبر التدخين من الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة القلب، لأنها تتسبب في انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى حدوث خلل بعملية الدورة الدموية بالجسم، لذلك يجب الإقلاع عنها، لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
4- ضبط ضغط الدم
يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية المفاجئة، لذلك يجب قياس الضغط بشكل دوري، وفي حالة ارتفاعه عن معدلاته الطبيعية، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص، لتحديد الأدوية المناسبة للحالة.
مع الحرص على تجنب الضغوط النفسية قدر المستطاع، والاهتمام بتناول المياه بشكل يومي، لدورها في تنشيط الدورة الدموية، إلى جانب عدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة.
5- فحص السكر بانتظام
يزيد ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يجب فحص نسبة السكر في الدم باستمرار، مع الحرص على عدم الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لدورها في ضبط نسبة السكر بالدم.
6- الحفاظ على مستوى الكوليسترول بالدم
ارتفاع الكوليسترول في الدم، أحد أسباب الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي يساهم في ضبط نسبته بالجسم.
أطعمه توقفى عن تناولها لتحمى نفسك من السكتات الدماغية
يسبب الإكثار فى تناول الصوديوم العديد من المشاكل الصحية أبرزها الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. إليك أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لأستهلاكها بكميات أقل لتفادى الاصابة بالسكتات الدماغية وحيل لتسحين تدفق الدم وحمايتك من السكتات الدماغية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
. 1. الجبن المملحة..
غنية بالكالسيوم والفوسفور والصوديوم وفيتامين ب 12 والفولات. يضيف الملح الموجود في الجبن الكثير من الصوديوم للجسم لذا يجب شطف الجبن المنزلي تحت الماء الجاري لمدة 3 دقائق
2. الحساء المعلب
الحساء المعلب يحتوى على الصوديوم والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، وهي مادة مضافة أخرى تشكل العديد من المخاطر الصحية. 100 جرام من حساء الدجاج والأرز المعلب يحتوي على 181 ملج من الصوديوم و 100 جرام من حساء الطماطم المعلبة يحتوي على 377 ملج من الصوديوم.
3. الجمبرى
يحتوي الجمبرى المجمد والمعبأ والمجمد على الكثير من الصوديوم . للاحتفاظ بالرطوبة في الروبيان لذلك حاولى استهلاك الروبيان الطازج لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم
تحسين تدفق الدم وحمايتك من السكتات الدماغية
على الجانب الأخر إليك طرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية
1. كونى نشيطه
عندما تمارس تمارين عالية الكثافة ، تحتاج عضلاتك إلى المزيد من العناصر الغذائية ويتم إعادة توزيع الدم فيما بينها. هذا يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى دماغك. على العكس من ذلك ، قد تساعدك التمارين السهلة والمعتدلة على زيادة الدورة الدموية في الدماغ .
2. شد العضلات.
لا يؤدي التمدد إلى تحسين الدورة الدموية في الجسم فقط عن طريق منع تيبس المفاصل والعضلات ، ولكنه أيضًا يساعد الدماغ على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.
3. التأمل في كثير من الأحيان.وفقًا لبعض الدراسات ، قد يقدم التأمل في الواقع العديد من فوائد الدماغ التي تشمل زيادة الدورة الدموية لهذا العضو. على سبيل المثال ، إذا كنت تمارس تأمل غنائي يسمى Kirtan Kriya لمدة 12 دقيقة في اليوم ، فمن المحتمل أن تلاحظ أن عقلك أصبح أكثر وضوحًا ، وتحسن ذاكرتك وحالة مزاجك أكثر استقرارًا