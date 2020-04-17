السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

احم نفسك من السكتات الدماغية بالتوقف عن تناول تلك الأطعمة



طرق أكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية



أسباب صادمة للإصابة بالسكتات الدماغية تعرفى عليها

أنواع السكتات الدماغية



3- السكتة الدماغية البسيطة: تحدث بعد فشل تدفق الدم في الوصول إلى جزء من الدماغ، وعندما يستأنف تدفق الدم الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، تتوقف الأعراض.

3- السكتة الدماغية البسيطة: تحدث بعد فشل تدفق الدم في الوصول إلى جزء من الدماغ، وعندما يستأنف تدفق الدم الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، تتوقف الأعراض.

2- النزفية: تحدث بسبب تسرب الدم إلى المخ، لذلك يركز العلاج على التحكم في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.

2- النزفية: تحدث بسبب تسرب الدم إلى المخ، لذلك يركز العلاج على التحكم في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.

1- الإقفارية: تحدث بسبب انسداد الشرايين أو تضييقها، ولذا يركز العلاج على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

1- الإقفارية: تحدث بسبب انسداد الشرايين أو تضييقها، ولذا يركز العلاج على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

قد لا يعرف الكثير عنها سوى تلك الشائعة التي تقول إنها تنتج عن عدم وصول الدم للمخ، لكن هناك 3 أنواع من جلطات المخ غير معروفة، وفقًا لموقع medicalnewstoday وهي:

كيف تحمى نفسك من السكتات الدماغية



1- نظام غذائي صحي

يجب اتباع نظام غذائي صحي، بحيث يشتمل على الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبقوليات، مع الحرص على تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات، والتقليل من نسبة الأملاح التي تضاف إلى الطعام عند تحضيره.





2- ممارسة الرياضة

يجب على مرضى القلب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.





3- الإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين من الممارسات الخاطئة التي تهدد صحة القلب، لأنها تتسبب في انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى حدوث خلل بعملية الدورة الدموية بالجسم، لذلك يجب الإقلاع عنها، لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.





4- ضبط ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية المفاجئة، لذلك يجب قياس الضغط بشكل دوري، وفي حالة ارتفاعه عن معدلاته الطبيعية، لا بد من التوجه إلى الطبيب المختص، لتحديد الأدوية المناسبة للحالة.



مع الحرص على تجنب الضغوط النفسية قدر المستطاع، والاهتمام بتناول المياه بشكل يومي، لدورها في تنشيط الدورة الدموية، إلى جانب عدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة.

5- فحص السكر بانتظام يزيد ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يجب فحص نسبة السكر في الدم باستمرار، مع الحرص على عدم الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لدورها في ضبط نسبة السكر بالدم.

6- الحفاظ على مستوى الكوليسترول بالدم ارتفاع الكوليسترول في الدم، أحد أسباب الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي يساهم في ضبط نسبته بالجسم.



