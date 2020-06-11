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بسبب جامعة القاهرة.. القصة الكاملة لأزمة ترشح يابانية بانتخابات عمدة طوكيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:11 م
جامعة القاهرة يوريكو
جامعة القاهرة يوريكو كويكي
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محمود محسن
يوريكو كويكي السيدة اليابانية التي شغلت عدد من المناصب الهامة في اليابان على رأسها وزارتي الدفاع والبيئة وتشغل خلال الفترة الحالة منصب عمدة العاصمة اليابانية طوكيو .

كويكي التي عاشت في مصر في الفترة ما بين 1971 حتى عام 1976 وتتحدث العربية بطلاقة درست اللغة العربية وتخرجت من كلية الأداب جامعة القاهرة عام 1976. 

كانت كويكي عضوة في البرلمان الياباني من عام 1993 إلى عام 2016 وترشحت لعمدة العاصمة اليابنية طوكيو ولها شعبية كبيرة خاصة في مكافحتها لفيروس كورونا والطريق مفتوح لها لولاية ثانية.

وتتقدم كويكي خلال تلك الفترة لإنتخابات عمدة العاصمة اليابانية طوكيو والتي ستقام يوم 5 يوليو القادم مما دفع المعارضين وخصومها أن يقولوا ويؤكدوا بأن الشهادة الجامعية التي حصلت كوريكو عليها من جامعة القاهرة غير معترف بها على المستوى العالمي . 

الأمر الذي دفع جامعة القاهرة لإصدار بيان وقامت السفارة المصرية في اليابان بنشره وتؤكد من خلاله يوريكو كويكي  تخرجت من قسم علم الإجتماع بكلية الأداب عام 1976 منددة بما نشرته بعض وسائل الإعلام اليابانية بالتشكيك في الشهادة.

وجامعة القاهرة تدرس الإجراءات القانونية للرد على تلك الاتهامات والنيل من سمعة الجامعة ولا يمكن تجاهل تلك الإتهامات لأن جامعة  القاهرة من الجامعات العريقة في العالم. 

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