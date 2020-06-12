ناني راشيل.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربيتها الكينية.. شاهد





وعلقت حلا شيحة على الصور قائلا: "عيد ميلاد ناني راشيل، شكرًا لك على كل شيء، لرعايتك لنا جيدًا، تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا هي حقا مثل أخت لي، أظهرتى من قلبك الحب والرعاية للمربيات واكدتى انهم سيشاركونا نفس الشيء، شكرًا لك راشيل على كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير أيتها الفتاة الكينية أنت رائعة لا يهم إن كنتِ سوداء أو بيضاء".





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ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





بجد احسنت التصرف، ممثله ممتازه وسيدة راقية شكرًا على تصرفك، وعيد سعيد راشيل





قلبك طيب وده مخليكي قريبة لقلبنا دومتي في صحة ورضا من الرحمن





انتي انسانه طيبه جدا





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يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.









