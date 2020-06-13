رصف كوبري الحلمية من اتجاه ميدان المطرية

رصدت عدسة صدي البلد منذ قليل اعمال رصف لكوبرى الحلمية الجديد بالقاهرة والذي اقترب افتتاحة بعد انتهائه تقريبا





تجرى أعمال الأسفلت بمحيط الكوبرى من ناحية المطرية لاستيعاب الكثافات ولحل أزمة المرور بالمنطقة ضمن مخطط حل أزمات المرور بالعاصمة والتي بدأت من مصر الجديدة









وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إزالة كوبرى الحلمية بشرق القاهرة وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية.









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وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم البدء فى تنفيذ تلك التحويلات اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 18 الجارى لمدة شهر، وهو ما يتطلب إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:





أولًا : القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان إبن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية:





1- يمينًا شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية، فيسارًا شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد، فيسارًا شارع منية مطر فيمينًا شارع ترعة الجبل فيمينًا شارع الحرية اتجاه المطرية.





2- يسارًا شارع سليم فيمينًا كوبرى سنان فيمينًا شارع الزيتون فيمينًا شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يسارًا شارع ترعة الجبل تجاه السواح.





ثانيًا: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان إبن الحكم وكوبرى التجنيد يسلك المحور الآتى:

يمينًا شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهرة.